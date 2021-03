Es werden zu wenig realistische Geschichten über nicht-weiße Menschen erzählt

Meiner Meinung nach gibt es zu viele Formate, die suggerieren, dass in Deutschland nur weiße Menschen leben. Es wird eine Gesellschaft abgebildet, die so gar nicht aussieht. Viele vielschichtige Lebensrealitäten scheinen übersehen zu werden, obwohl sie existieren. In mir stirbt etwas, wenn ich talentierte Schwarze oder Schauspieler*innen of Color sehe, die (wie oft in Krimiserien oder -filmen) in Klischees als Geflüchteter, Drogendealer oder Prostituierte besetzt wurden. Diese Rollen sind oftmals stereotyp und können Vorurteile verfestigen. Besonders unangenehm finde ich es, wenn Schwarze oder Schauspieler*innen of Color Ausländer*innen mit dickem Akzent spielen müssen, obwohl sie eigentlich akzentfrei deutsch sprechen (zum Beispiel Nilam Farooq im Tatort „Roomservice“).