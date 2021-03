Frauen sind stärker als die Konventionen um sie herum

Worum geht's?

Tuca (Originalstimme: Tiffany Haddish) und Bertie (Originalstimme: Ali Wong) sind in der Animationsserie zwei weibliche Vögel in ihren Dreißigern, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Das Tucanweibchen Tuca ist in allen Bereichen seines Lebens flatterhaft und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Singdrossel Bertie ist bodenständiger und arbeitet als Analystin bei einem Verlag. Dennoch verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft, von der die zehnteilige Sitcom maximal schrill, bunt und laut erzählt. Zu Beginn der Handlung zieht Bertie mit ihrem Freund Speckle (Originalstimme: Steven Yeun) zusammen, was die Beziehung der Vogelfreundinnen vor ganz menschliche Probleme stellt.