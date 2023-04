Bye Bye, Netflix

Früher warst du versessen darauf, mich zu verstehen, mir jeden Gedanken von den Augen abzulesen. Du wusstest, was ich will, bevor ich es selbst tat. Oft fragtest du, ob ich noch da bin, hast mir mein Spiegelbild in deiner Mattscheibe gezeigt. Re-Assurance. Es war schon fast nervig, aber irgendwie auch süß. Damals bezeichnete dich mein Professor für visuelle Kommunikation als „Hot Shit“, weil dein Algorithmus so entwaffnend war. So ehrlich, so geheimnisvoll. Du warst sexy. Dann passierte, was in so vielen Beziehungen nach einer Weile passiert: Du hast dich gehen lassen.