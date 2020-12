Also erstmal gar nichts zu sich nehmen. Ein bisschen abwarten, bis sich das Völle-Überforderungs-Gefühl gelegt hat. Und dann ist Zeit für den Nachtisch. Nach den Käsespätzle gibt es ein Eis oder ein Schoko-Mousse oder einen Obstsalat, und genauso kann es auch nach einer Serie verschiedene Nachtische geben. Einer ist zum Beispiel: ein Film. Laut der oben schon zitierten Analyse streamen von den Abonnent*innen, die erst einmal pausieren, 61 Prozent in dieser Pause einen Film. Manchmal einen, der zu der vorher geschauten Serie passt, also etwa eine Doku über Escobar nach „Narcos“ (das wäre in der Käsespätzle-Analogie dann die Käse-mit-Trauben-Nachspeise). Manchmal suchen sie auch das Gegenprogramm und schauen eine Komödie an (in der Analogie: Vanillepudding). Beides hat seine Berechtigung: Im ersten Fall entwöhnt man sich langsam von der Serie. Im zweiten Fall sucht man den Ausgleich, und will das intensive Gefühl, das die Serie in einem verursacht hat, schnell durch ein anderes ersetzen und so loswerden. In beiden Fällen versucht man, Abstand zur Serie zu gewinnen, mal langsam, mal abrupt.