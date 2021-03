„Am Ende jedes Films bin ich dann ja auch schlau“

Sie haben kurz für die ARD in Rom gearbeitet. Haben Sie nicht mal wehmütig zurück geschaut und gedacht: Was wäre denn gewesen, wenn ich doch die große Korrespondenten-Karriere eingeschlagen hätte?

Das hätte ich natürlich auch gerne gemacht – besonders in Italien. Aber es ist eben anders gekommen. Ich bin generell immer mit dem zufrieden, was ist. Wenn ich in ein Auto einsteige, verstelle ich, wenn es nicht zwingend notwendig ist, weder den Sitz, noch die Außenspiegel. Ich trauere Dingen nicht hinterher. Wenn es nicht geklappt hat, war’s eben so. Das ist eine Einstellung, die einen zufrieden macht, oder zumindest nicht unglücklich. Meine Frau ist jemand, der immer alles gerne verändert oder verbessert. Die sitzt mit mir zusammen auf einer italienischen Piazza und nach einer Viertelstunde denkt sie über das Farbkonzept der Fassaden nach. Aber es ist gut, dass es auch Menschen gibt, die so denken. Wenn alle Menschen so wären wie ich, säßen wir zufrieden in der Steinzeit fest.