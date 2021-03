Die Darstellung ostasiatischer Frauen macht mich wütend

Das Stereotyp der „zarten Lotusblüte“ speist sich vor allem aus Kolonialismus und Kriegen, vor allem dem Vietnamkrieg und wurde maßgeblich durch die Oper „Madame Butterfly“ und den Film „Die Welt der Suzie Wong“ geprägt. Letztlich reichten 25 Sekunden in Stanley Kubricks „Full Metal Jacket“ (1987) aus, um den Eindruck der dauerhaft erregten und vor allem dauerhaft verfügbaren Asiatin im medienkulturellen Gedächtnis zu manifestieren. Besagte Szene zeigt eine vietnamesische Prostituierte, die amerikanische Soldaten mit den Worten „Well, baby, me so horny. Me love you long time. Me sucky sucky, me love you too much“ anspricht. Die „zarte Lotusblüte“ ist unterwürfig, hypersexuell, aber ansonsten passiv. Im Film existiert sie lediglich zur Befriedigung des weißen Mannes, der auf der Suche nach dem „Exotischen“ ist. In alten Hollywood-Filmen begeht die ostasiatische Frau oft gegen Ende Suizid, da der Mann sie verlässt. Unterstrichen wird damit, dass nur der weiße Mann der Frau einen Lebenssinn gibt.