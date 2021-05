Das ABC der Corona-Impfung

F wie Freiheiten für Geimpfte

Fordern jetzt Viele. Oder doch lieber gemeinsam abwarten, bis alles vorbei ist? Shoppen gehen. Leute treffen. Beruhigt die Oma besuchen. Im Biergarten sitzen und sich kurz so fühlen, als wäre alles wieder normal. Alles hängt von dieser kleinen Impfdosis ab. Mies für die, die noch keine Impfung in Aussicht haben. Aber mal ehrlich: Was bringt es denen, wenn Oma und Opa trotz Impfung weiter zuhause bleiben müssen? Schicken wir die geimpften Boomer lieber in unsere Lieblingsbars – so überleben die dann vielleicht, bis wir endlich wieder hingehen können.