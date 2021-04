Das ABC der Ramsch-Schublade

Die meisten Menschen haben sie: diese Schublade, in die alles reingeschmissen wird, das keinem konkreten Ort zugewiesen werden kann und eher in die Kategorie „Sonstiges“ fällt. Man hebt all die Sachen auf auf, denn sie könnten ja vielleicht irgendwann nochmal eine Funktion haben. Aber wenn wir ehrlich sind, leeren wir doch alle einfach nur unsere Handtaschen und Rucksäcke in dieser Schublade aus und sind oft einfach zu faul, die Dinge direkt zu entsorgen.