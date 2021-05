„Diese Pandemie ist erst vorbei, wenn sie für alle vorbei ist“

Wie haben Sie die Debatte wahrgenommen, dass Deutschland und die EU sich deutlich mehr Impfstoff hätten sichern sollen?

Da musste ich immer ein bisschen schmunzeln. Die Zahlen sind eigentlich andere. Deutschland und die EU haben sich ausreichend, eigentlich sogar viel zu viel Impfstoff gesichert. Wir werden bald in einer sehr privilegierten Situation sein, in der wir mehr Impfdosen haben, als wir tatsächlich benötigen. Wir sehen bei Ärzte ohne Grenzen, dass in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, gar kein Impfstoff ankommt. Dass dort medizinisches Personal und Risikogruppen noch Jahre warten müssen, bis sie geimpft werden können. In vielen afrikanischen Ländern ist frühestens 2023 damit zu rechnen, dass genügend Impfstoff ankommt.