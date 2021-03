Das ABC der ungenutzten Dinge

F wie Fan-Schal

Der Senffleck am Schal des Lieblingsvereins ist die letzte organische Erinnerung daran, dass man einmal ein soziales Wesen war, das sich an Bratwurst-Ständen auf Stadion-Vorplätzen hinter 50 Männern in einer Schlange angestellt hat. Nun liegt der Schal im Schrank, ungewaschen, stinkend, eingestaubt. Aber er ist eine Erinnerung an bessere Zeiten.