„Ein BH kann niemals die Brust schlaffer machen“

Warum ist es so schwer, den richtigen BH zu finden? Beim Hosenkauf klappt das ja auch mit der richtigen Größe.

Meinen ersten BH habe ich mit meiner Mama und meiner Oma gekauft. Das machen viele so, dass sie sich beim ersten Mal nicht beraten lassen. Genau das ist das Problem. Oma und Mama helfen nach bestem Wissen, sind aber keine Expertinnen. Aber selbst mit Expert*innen ist es nicht ganz leicht: In Fachgeschäften kann es etwa ein Problem sein, dass bei der Beratung nur nach Zahlen gegangen wird. Die Frauen werden in eine Tabelle gesteckt. Das funktioniert aber einfach nicht. Dafür sind wir Frauen zu individuell. Wir haben zum Beispiel verschiedene Brustformen, verschiedene Bindegewebe-Zustände und der Brustansatz ist auch bei jeder Frau an einer unterschiedlichen Stelle.