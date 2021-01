Wieso wir am Neujahrstag Termine haben sollten

Die Menschen haben so ein Ding mit Silvester. Früh fangen sie an zu planen oder aber zu betonen, dass sie nichts planen, aus Trotz. Früh fragen sie sich gegenseitig: „Und was machst du an Silvester?“ Selbst während der Corona-Pandemie wurde Silvester zu einem Event, an dem Essen im kleinen Kreis geplant werden oder Partys via Zoom, wichtig ist, dass man etwas macht. Eine andere Frage aber, die stellt niemand: „Was machst du an Neujahr?“ Dabei ist sie ungleich wichtiger. Kein Tag will besser geplant sein als der schlimmste, der leerste Tag des Jahres.