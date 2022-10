„Deutschland kann sich doch nicht so stark von Österreich unterscheiden.“ – Diesen naiven Gedanken hatte ich, als ich mich für ein Praktikum in München entschied. Die Wienerin in mir musste jedoch bereits am ersten Abend feststellen, dass sie falsch lag:

Ich lief durch die Straßen und zündete mir eine Zigarette an. Kurz vor meinem letzten Zug suchte ich nach einem Mülleimer, um meine Zigarette auszumachen. Vergeblich. In München gibt es nämlich gefühlt in jedem Stadtteil nur eine Mülltonne. Also lief ich mit meinem Zigarettenstummel in der Hand verzweifelt durch mehrere Gassen. Nach ungefähr fünf Minuten sichtete ich endlich eine blaue Tonne, jedoch ohne extra Fach für Stummel, so wie es in Österreich oft der Fall ist. Irritiert warf ich die Zigarette in meine fast leere Dose. „Junge Dame, da ist doch Pfand drauf“, rief mir ein älterer Herr kopfschüttelnd zu, während ich die Dose in der Tonne entsorgte.