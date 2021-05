Mit 31 verlor Nora McInerny ihren Vater, ihren Ehemann und hatte eine Fehlgeburt

Hast du das Gefühl, dass du Menschen mit deinem Podcast wirklich helfen kannst?

Ich weiß, dass wir Menschen die notwendigen Worte und so die Möglichkeit geben, über die schwierigen Dinge zu sprechen. Besonders hier in den USA lieben wir unser „Happy End“. Das ist fast schon eine unterdrückende Form von Optimismus: Sobald etwas Schlimmes passiert, muss es direkt wieder aufwärts gehen. Mach Limonade aus den Zitronen des Lebens! Und am Ende muss es dir noch besser gehen als vorher! Manchmal passiert das ja auch. Manchmal aber auch nicht. Und manchmal dauert es ein wenig, bis man soweit ist. Und das ist okay.