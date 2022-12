Sieben Weihnachtstraditionen zum Abschauen

„Unsere Tradition ist vor ungefähr zehn Jahren entstanden. Früher waren meine Schwester und ich an Heiligabend schon tagsüber sehr aufgeregt. Wir konnten es kaum abwarten, endlich die Geschenke zu öffnen. Einmal waren wir so aufgedreht, dass mein Vater aus Spaß meinte: ‚Kommt, ihr müsst einmal raus. Lasst uns im See schwimmen gehen.‘ Der See ist ungefähr zehn Minuten von uns mit dem Fahrrad entfernt. Zur Überraschung meines Vaters fanden wir die Idee gar nicht schlecht und so wusste er sich gar nicht anders zu helfen, als mit uns tatsächlich in den kalten See zu springen. Danach waren wir deutlich ruhiger und entspannter. Seitdem hat sich das bei uns als Weihnachtstradition etabliert. Von Zeit zu Zeit haben immer mehr Freunde mitgemacht, sodass wir mittlerweile eine größere Gruppe sind, die gemeinsam am Weihnachtsmorgen baden geht.“