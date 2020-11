Seid endlich lieb zueinander!

Häme ist das Kokain des Geistes

Häme wird schneller zum Verhaltensmuster als man glaubt. Häme ist so etwas wie das Kokain des Geistes. Bald schon geht’s nicht mehr ohne, weil nichts, einfach gar nichts so schnell Ego-aufputschend wirkt, wie andere auslachen oder niederreden. Keine schöne Lebensart, wenn man länger drüber nachdenkt. Wäre es nicht irgendwie eleganter und souveräner, stattdessen eine neue Freundlichkeit zu etablieren? Nein, keine Heuchelei, sondern einfach nur ein weltgewandtes und tiefenentspanntes Interesse an den Wunderlichkeiten der anderen, deren Sinnhaftigkeit man im Zweifel souverän unkommentiert lassen kann? Einfach als Zeichen guter Schule, als gute Manier, als eine Art Unisex-Gentleman-Attitüde? So wie man als Kind schon beigebracht bekommen hat, dass es höflicher wäre an einer großen Tafel „Darauf möchte ich heute gern verzichten!“ auszurufen, als „Igitt, sowas ess ich nicht, eher kotz ich, ich HASSE Kartoffeln SCHON IMMER!“? durch den Saal zu brüllen.