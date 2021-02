Das Gute, das Gute und nur das Gute

Die ersten Sekunden meines ersten Yesflix-Films triggern jede negative Erfahrung, die ich mit Gott und seinen irdischen Vertreter*innen gemacht habe. „Wenn die Gerechten schreien, so hört der HERR und errettet sie aus all ihrer Not!“, so dröhnt es aus meinem Fernseher. Schwulenwitze, Bilder von strengen Müttern und Gemeindehäusern in der schwäbischen Provinz arbeiten sich in mir nach oben – dazu das Gefühl der Ernsthaftigkeit, die in jedem Gesichtszug zu liegen hatte und alle Leichtigkeit mit gottesfürchtiger Arroganz verurteilte.