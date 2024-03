„In Indien gibt es nicht so viele Streiks wie hier“

Ich wünsche mir eine Liebesheirat. In Indien gibt es immer mehr davon. Früher gab es nur arrangierte Ehen, zum Beispiel die meiner Eltern. Bei uns ist das normal, es ist weniger Arbeit und die Eltern sind zufrieden. Das läuft dann so ab, dass die Eltern sich erst einmal kennenlernen und entscheiden, ob ihre Kinder zueinander passen würden. Dann bekommt man ein Bild zu sehen. Wenn man sich gegenseitig gefällt, besucht man einander im Familienhaus. Danach wird geheiratet, man hat nicht so viel Zeit, sich kennenzulernen. Man kann sich auch in der Ehe in die Partnerin verlieben. Nur nicht in eine andere Person. Bei uns gilt: One Life, one girl. Meine Eltern sind auch okay damit, wenn ich selbst jemanden finde. Wir hätten dann mehr Zeit, uns vor der Hochzeit kennenzulernen. Aber um sie zu finden, habe ich nicht mehr so viel Zeit. In Indien heiraten die meisten vor dem 30. Geburtstag. Ich bin schon 25. Und gerade scheint es mir, als hätten alle deutsche Frauen einen Freund.“