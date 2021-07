Wie man mit Neid richtig umgeht

Natürlich, so sagt Overdick, könne man auch bei der Kollegin, die man beneidet, nachfragen. Das helfe oft, die Situation realistischer einzuschätzen: Wie kam sie an das Lob? Was unterscheidet beide? „Für wenig angebracht halte ich es allerdings, das Ganze als Vorwurf zu formulieren. Denn meist ist der Beneidete nicht die richtige Ansprechstelle. Eigentlich ist es Aufgabe desjenigen, der unterschiedliche Bedingungen schafft oder ungerecht verteilt, das zu erklären. In vielen Fällen also beispielsweise der Führungskraft.“