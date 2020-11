Wie man am besten mit Erbe umgeht

„Gläser“ standen ganz oben auf der Liste, die Sarah geschrieben hatte, bevor sie zum Haus ihrer Großeltern gefahren war. Ihre Oma war bereits tot, ihr Opa gerade in ein Pflegeheim gezogen. Sie stellte einen Umzugskarton in der Mitte des Wohnzimmers ab, ging in die Küche und öffnete die Hängeschränke. Das war vor acht Jahren. Sarah war damals Studentin und gründete gerade zusammen mit einer Freundin eine WG. Einen eigenen Hausstand hatte sie nicht. Also ist sie zu diesem Haus gefahren, um „sich da raus zu holen“, was sie brauchte. Besteck, Tassen, Teller. Und Gläser natürlich. So erzählt sie das heute und schiebt hinterher: „Fühlt sich irgendwie falsch an, wenn man das so sagt.“ Es sei dann auch komisch gewesen, die vollen Kartons aus dem Haus zu tragen. „Die Dinge hatten einen Platz, waren fester Teil eines Lebens, und ich habe sie einfach mitgenommen, an einen neuen Ort, in ein anderes Leben.“