Wie geht guter Smalltalk?

Eine, die weiß, wie es geht, ist Katja Kessel. Die Germanistin hat in ihrer Dissertation „Die Kunst des Smalltalks“ verschiedene Ratgeber zum „kleinen Gespräch“ analysiert und ausgewertet. Sie bezeichnet Smalltalk als „soziales Lausen“, also die Pflege des Miteinanders. Oberstes Gebot: Harmonie. Das Gespräch soll unangestrengt dahinplätschern. „Das Wichtigste am Smalltalk ist Ausgewogenheit – in allen Belangen“, sagt Kessel. Es ist ein fortwährendes Ausloten. Man soll reden, ohne zu monologisieren, Interesse zeigen, ohne neugierig zu sein, Persönliches preisgeben, ohne selbstzentriert zu wirken, Optimismus zeigen, ohne euphorisch zu sein.