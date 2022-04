Horror-Date: Schweigen im Park

Wir verabredeten uns für Samstagabend, 20 Uhr, in der Nähe des Berliner Parks Humboldthain. ‚Schreib mir, wenn du auf dem Weg bist, dann gehe ich los‘, schrieb er nachmittags. Das tat ich. Am Treffpunkt angekommen, hatte er auf meine Nachricht immer noch nicht reagiert. Ich wartete also. Als Philipp nach zehn Minuten nicht da war, rief ich ihn an – schließlich hatte ich einen Fahrtweg von mehr als einer halben Stunde auf mich genommen. ‚Wie, du bist da?‘, blaffte er mich am Telefon an, bevor er sich trotzdem auf den Weg machte. Rückblickend hätte ich mich zu dem Zeitpunkt schon verabschieden sollen. Aber hey, ich war frisch Single und wollte was erleben, da kann man Warnsignale schon mal übersehen.