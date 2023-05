Horror-Date: Der alternde Skater

Im Park angekommen, war ich mir eigentlich recht sicher, dass ich wusste, was zu tun ist. Wir rollten eine Weile herum, ratschten und hatten an und für sich keine schlechte Zeit. Das Gute an der Unternehmung war, dass man nicht die ganze Zeit nebeneinander stand, saß oder lag, sondern einfach losrollen konnte, sobald die awkward silence zu übermächtig wurde. So lief der Mittag dahin und war eigentlich eine nette Sache. Es sah jetzt nicht danach aus, als würde sich jemand Hals über Kopf verlieben, aber dafür ist so ein Tinderdate ja auch nicht zwangsweise da.