Wie du als Ersti jetzt neue Leute kennenlernst

Wenn man sein erstes Semester beginnt, heißt es normalerweise: Schnitzeljagd und Kneipentour bei der Ersti-Woche, sich mit Kommiliton:innen in den Uni-Fluren verlaufen, in der Mensa zusammen Nudelberge verspeisen und sich verkatert mit der Lerngruppe in der Bib treffen. Mit Corona ist vieles davon flachgefallen. Der Spieleabende auf Zoom und der Telegram-Gruppenchat mit allen Erstis können zwar nett sein, sind aber kein Ersatz für ein echtes Kennenlernen. Und obwohl ein Großteil der Veranstaltungen nun wieder unter Hygienemaßnahmen in Präsenz stattfindet: Das heißt immer noch nicht, wie früher dicht an dicht in der Orientierungsveranstaltung zu sitzen, dabei flüsternd bei dem:der Nachbar:in nachzufragen, ob er oder sie auch nicht checkt, wie das mit dem Veranstaltungen belegen funktioniert und sich dann vornimmt, es bei einem Kaffee in der Kantine mal gemeinsam zu versuchen. Also: Wie findet man trotz Distanz- oder Hybridlehre neue Freund:innen an der Uni?