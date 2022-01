Horror-Party: Wenn das Club-Date ein völliger Reinfall ist

Nach einer Weile beschloss die Gruppe, noch feiern zu gehen. Im Club hatte Philipp mich wohl endgültig vergessen. Ich bestellte mir einen Drink und mischte mich unter die Leute, immer mit einem halben Auge auf Philipp, der nun mal den Schlüssel zu meinem Schlafplatz und meinem Gepäck hatte. Und irgendwann sah ich ihn in einem Durchgang stehend, knutschend mit Marie – also mit der einzigen Person, mit der ich an diesem Abend eine gute Zeit gehabt hatte. Ich fand die Situation lächerlich, aber war wirklich auch verletzt. Ich versuchte, meine Optionen im Kopf durchzugehen. Doch schnell wurde mir klar, dass es nur eine gab. Ich musste zurück zu Philipp. Außer ihm kannte ich niemanden in Kiel. Ich musste dort meinen Rausch ausschlafen, bis ich am nächsten Tag mit dem Auto nach Hause fahren konnte.

Ich genehmigte mir noch einen Drink und traf kurze Zeit später auf der Toilette Marie, die plötzlich sagte: „Oh Gott, sag mal ... Bist du eigentlich mit Philipp zusammen??“ – „Nicht zusammen, aber schon zusammen hier, also ... naja egal, passt schon“, sagte ich nur. Sie entschuldigte sich total nett, was mir langsam egal war. Ich wollte nur noch weg.