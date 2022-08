Horror-Date: Wenn das Date einem nachstellt

„Ein Bild beim Wandern in den Bergen, eines am See, eines mit ihrem Hund: Lena hatte ein typisches Tinderprofil für eine Münchner Studentin. Wir matchten, sie schrieb mich an, was ich sehr sympathisch fand. Tinder kam mir damals vor wie ein Dating-Haifischbecken, in dem sich mehr Flops als normale Menschen tummelten, aber Lena schien nett zu sein. Ich wohnte nur ein paar Blocks entfernt von der Isar, also verabredeten wir uns dort auf ein Bier. Für den Fall, dass wir uns nicht finden sollten, gab ich ihr meine Handynummer.