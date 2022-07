Wenn das Date eigentlich eine Therapie bräuchte

Jetzt kam er richtig in Fahrt. Er lästerte über seine Schwester, die immer das „schwarze Schaf“ der Familie gewesen sei und trotzdem von allen bevorzugt werde. Er hatte studiert, den Sport betrieben, den sein Vater liebte, und wolle es immer allen recht machen. Trotzdem sei er nicht so erfolgreich wie seine Schwester. Diese hatte wohl durch eine Reihe glücklicher Zufälle, so sah er das zumindest, einen Traumjob bei einem Modelabel erhalten und lebte nun in New York. Anstatt sich für seine Schwester zu freuen, gab er jedoch so ziemlich jedes sexistische Klischee zu „nichts taugenden Partymäusen“ von sich. Ich merkte: Er war misogyn, unzufrieden mit sich selbst und nicht wirklich an meinem Leben interessiert – mit ihm wollte ich keine Zeit verschwenden.