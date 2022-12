Horror-Nachbarin: der Psychoterror der alten Dame

Manche Nachbar:innen sind schlimmer als andere, in dieser Kolumne erzählen wir von ihnen. In dieser Folge geht es hierum: Marie, Sophia und Lukas wohnen in einer WG in Salzburg. Im Stockwerk unter ihnen lebt eine alte Frau, die sie über Jahre tyrannisiert, so empfinden sie es. Involviert in die Strapazen sind Eimer voll Wasser, rohe Eier und eine Strafanzeige.

Unsere Autorin Simone hat mit ihnen gesprochen und die Eskalationsstufen als Protokoll aufgeschrieben.