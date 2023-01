Horror-Nachbarin: Die einsame Unzufriedene

Unsere Sorge sollte sich noch am nächsten Morgen bestätigen. Wir fanden einen Zettel von Karen in unserem Briefkasten, auf dem stand: „Wenn ihr das nächste Mal wieder so einen Lärm macht, werde ich mich bei der Hausverwaltung melden!“ Ich war wütend, dass sie sich an unserer Freude störte. Frustriert, dass sie unsere Annäherungsversuche nicht wahrgenommen hatte. Doch bevor ich den Brief in meiner Hand zerknüllte, entschloss ich, für einen Moment selbst zu „einer Karen“ zu werden.