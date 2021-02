Horror-Nebenjob: Kellnern beim Flying Buffet

Dann ging der Stress los. Es war Hochsommer, die Veranstaltung in einem Dachgeschoss. 30 Grad, langes Hemd, ständig in Bewegung. Je länger die Veranstaltung dauerte, desto schwerer wurden die Tabletts. Aus Amuse-Gueules wurden Sektgläser, aus Sektgläsern Vorspeisen und aus Vorspeisen schließlich Hauptspeisen in großen Tellern. Jede kurze Verschnaufpause in der Küche wurde nach wenigen Sekunden von einem bellenden „Los, los, los!“ des Chefs unterbrochen. Schweiß rann von meiner Stirn über mein Gesicht, meine Arme begannen nach vier Stunden zu zittern – zur Belustigung der ohnehin schon angeheiterten Gäst*innen, die sich irgendwann einen Spaß daraus machten, möglichst lang zu überlegen, welches Gericht sie nehmen sollten, während ich nach vorne gebeugt, das Tablett in einer Hand haltend wartete. „Na, ist schwer, oder?!“ fragte einer und wurde mit Gelächter aus der Gruppe belohnt, was ihn noch mehr motivierte: „hm, hm, hm … was nehm’ ich denn, was nehm’ ich denn. Trüffelrisotto! Ah ne, doch nicht! Das Steak nehm ich“, um sich dann bei mir gönnerhaft mit einem Augenzwinkern und „kleiner Spaß“ zu entschuldigen.