Horror-Nebenjob: Eine ewig schmutzige Glastüre putzen

„Mit 17 oder 18 Jahren habe ich in den Sommerferien vier Wochen lang in der Autobahnraststätte Bergen an der A8 Salzburg-München gearbeitet, um Geld für meinen Führerschein zu verdienen. Mein Job war es, das benutzte Geschirr von den Tischen zu räumen und den Gastraum sauber zu halten. Doch die meisten Gäste räumten ihre Tabletts selbst in die dafür vorgesehenen Geschirrwagen. Und da es nicht so viel Zeit in Anspruch nahm, die Tische abzuwischen, bekam ich am zweiten Tag die zusätzliche Aufgabe, die Glastüre am Eingang sauber zu halten. In den Sommerferien sind da entsprechend viele Leute ein- und ausgegangen. Es dauerte nicht lang, bis ich mich fragte: Warum zur Hölle baut man eine Glastür an den Eingang einer Autobahnraststätte?!