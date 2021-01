Horror-Nebenjob: Die Pseudo-Psychologin

„2011 habe ich zwei Semester lang in Mexiko studiert. Damals war ich 21 und wie das als Studentin eben so ist, war das Geld meistens knapp. Allerdings hatte ich keine Arbeitsgenehmigung für Mexiko, was mir die Jobsuche natürlich erschwerte. Umso mehr freute ich mich, als ich auf einer Party einen Mann kennenlernte, der mir von seiner Firma erzählte. Begeistert erzählte er mir von der Seite, die so ähnlich hieß wie ‚www.gewinne-deinen-Ex-zurück.de‘ die er gegründet hatte. Dabei handelte es sich um eine deutschsprachige Seite, die er von Mexiko aus betrieb. Er suchte freie Mitarbeiter*innen, die sich als Psychologinnen ausgaben und die Hilfe-E-Mails der Kund*innen mit Ratschlägen beantworteten. Das hörte sich im ersten Moment sehr schräg an, aber da ich als Studentin im Ausland ohne Arbeitsgenehmigung nicht wählerisch sein konnte, gab ich dem Job eine Chance.