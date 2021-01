Horror-Nebenjob: Farben-Krimi in der Modefiliale

„Kurz nach dem Abi begann ich meinen allerersten Nebenjob, ich arbeitete als Aushilfe in einer Modefiliale. Ich dachte mir damals nur: Mode mag ich, könnte also vielleicht ganz cool sein. Falsch gedacht: Schon vom ersten Tag an war das Arbeitsklima unfreundlich und ruppig. Meine Kolleginnen, alle zwischen Mitte 40 und Mitte 50, erwarteten, dass ich direkt die gleiche Arbeit leistete wie sie. Ich solle schneller arbeiten, sagten sie immer wieder. Dabei stand ich an diesem Tag zum allerersten Mal an einer Kasse. Ich fühlte mich auch die Wochen darauf nie wohl – brauchte aber das Geld. Deshalb arbeitete ich weiter an der Kasse, acht Stunden am Tag. Andere Aushilfen durften auch Klamotten sortieren oder eine Abteilung betreuen, aber mir wurde das gar nicht erst angeboten.