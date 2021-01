Horror-Nebenjob: Auf der Suche nach dem Loch im Staubschutzbeutel

Tag für Tag öffnete ich große Pakete, in denen acht kleinere Pakete verpackt waren, in denen wiederum hundert Staubschutzbeutel verpackt waren. Ich setzte mich auf meinem Bürostuhl an einem erhöhten Tisch und legte einen Beutel nach dem anderen vor mir aus. Dann begann die eigentliche Arbeit: die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich schaute mir jeden einzelnen Beutel von oben nach unten, von links nach rechts an und suchte nach Fehlern in der Verarbeitung. Meist handelte es sich dabei um winzig kleine Löcher in den Beuteln, die tatsächlich selten größer waren als der Kopf einer Nadel und die man an ihrer schwarzen Farbe erkannte. Ich habe keine Ahnung, wie häufig ein Beutel fehlerhaft war. Vielleicht war es jeder zehnte? Oder jeder hundertste? Mir war es irgendwann einfach egal, so monoton war diese Arbeit. War ich mit der Kontrolle eines Hunderter-Packs fertig, steckte ich die Beutel wieder zurück in einen Karton, faltete ihn zu und klebte Paketband darauf. Dann ging es wieder von vorne los.