Horror-Nebenjob: Fremden Leuten Zeitungsabos andrehen

Ich war damals in der Kartei einer Promo-Agentur registriert, mit Foto und Angaben wie ,Größe' und ,Gewicht', was ich ziemlich absurd fand. Als ein Job auf der Buchmesse angeboten wurde, habe ich mich direkt beworben, weil ich dringend Geld brauchte und man an fünf Tagen 500 Euro plus Bonus verdienen konnte. Was genau ich dort würde machen müssen, wusste ich nicht. Das war meistens so: Für welche Marke oder welches Unternehmen man arbeiten würde und welche Aufgaben genau dazu gehörten, erfuhr man meistens erst, wenn man den Vertrag schon unterschrieben hatte.