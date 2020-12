Horror-Nebenjob: Als Filmvorführer unter wütenden Senior*innen

Ich wählte andere Nummern. Niemand zu erreichen. Buh-Rufe von unten. Außer mir war nur eine andere Minijobberin da, die sich aber nur um die Kasse kümmerte und dabei war zu gehen. Sie meinte, ich müsse als erstes mit den Leuten reden. Sie hatte recht. Um die 150 Senior*innen saßen da im Dunkeln, fluchten vor sich hin und würden das Kino in Flammen stecken und dann plündernd und mordend durch die Innenstadt ziehen, wenn ich sie nicht irgendwie beschwichtigte. Ich machte ein kleines Licht im Saal an, ging vor an die Leinwand und entschied mich zu lügen. „Es tut uns wahnsinnig leid, aber die Kollegen in Moskau scheinen ein technisches Problem mit der Übertragung zu haben!“ Es gab keine Kollegen in Moskau, es stimmte einfach irgendwas mit dem Projektor nicht. Aber diese Erklärung beruhigte sie erstmal einigermaßen. „Die Russen halt!“, hörte ich jemanden sagen. Ich schämte mich. „Warten Sie bitte noch ein bisschen, es gibt im Foyer noch Sekt!“