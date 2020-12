Horror-Nebenjob: Machtspielchen in der Cateringfirma

Ich fühlte mich zunehmend unwohler in meinem Job. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar keine Kraft mehr für andere Dinge hatte, weil mir dieser Job die Kraft ausgesaugt hat. Ein Vorfall hat dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt. Insgesamt habe ich den Job drei Monate lange durchgezogen. Zwei Wochen davon war ich in einer Würstchenbude eingesetzt und musste stundenlang auf einem Quadratmeter Würstchen braten. Eine Freundin von mir war auch in der gleichen Firma angestellt. Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass sie – im Gegensatz zu mir – immer nur in der Küche eingesetzt wurde und generell weniger Kund*innenkontakt hatte. Weil sie sich nicht traute, habe ich unseren Chef darauf angesprochen und gefrag, woran das liegt. Er hat ihr direkt in Gesicht gesagt, dass sie zu dick sei und sich ja auch nicht als Victoria Secret-Model bewerben würde. Ich konnte das im ersten Moment gar nicht glauben, danach wurde ich richtig wütend. Ich würde mich als Feministin bezeichnen, aber ich glaube, man muss nicht groß feministisch eingestellt sein, um das menschenverachtend zu finden. Ich wollte nicht länger in einer Firma arbeiten, in der so mit Menschen umgegangen wird, und habe gekündigt.