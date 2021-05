Horror-Party: Der 30. Geburtstag, an dem alle 40 wurden

Ich verschwinde auf den Balkon und fake einen Anruf. Die Wodka-Flasche schmuggle ich mit nach draußen. Für die Show bewege ich die Lippen, spicke aber durch die Glasfront in die hellerleuchte Altbauwohnung. Rotwein und Scharade. Alle happy. Sie scheinen diesen neuen Lebensabschnitt ersehnt zu haben, kaum erwarten zu können, dass sie diese Menschen sein dürfen, die Wodka-Flaschen als Geburtstagsgeschenke peinlich finden. Warum will ich das nicht? Was stimmt nicht mit mir? Im Grunde meines Herzen liebe ich doch jede und jeden, der da am Tisch in Denkerpose über Trekkingrucksäcke philosophiert.