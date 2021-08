Horror-Party: Der Sturm beim Open-Air-Festival

Wir sitzen also in den trockenen Überresten unserer Outfits uns ärgernd im Auto. Wie die zwanzigtausend anderen durchnässten Trauerklöße, die in den anderen Autos ihren Frust mit Billigfusel betäuben, reichen wir die Flasche im Kreis herum. Vor dem Fenster sehen wir wie kleinere Bühnenteile durch die Luft fliegen. Der Regen lässt nicht nach. Und auch die Blitze und der Donner scheinen nicht von diesem Stück Land ablassen zu wollen. Karl hantiert am Radio, weil das Festival zu jeder vollen Stunde ein Update über eine Notfrequenz senden will. Bisher Funkstille. In Unterhose versuche ich über den Innenspiegel Blickkontakt mit Karl am Steuer aufzunehmen, weil ich will, dass er die Typen rausschmeißt. Eddy und Torge, wie sie sich uns vorgestellt haben, nerven. Eddy bequatscht Sophie und Torge pafft pausenlos Zigarillos in mein Gesicht. Außerdem: Wie sollen wir zu fünft hier drin denn schlafen? In einem Opel Corsa? Ich bin kein Klaustrophobiker, aber trotzdem kurz davor panisch in eine Papiertüte atmen zu müssen.