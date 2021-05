Mein ägyptischer Pass macht mich noch lange nicht zum Araber

Das ist eine Version meiner Geschichte. Die andere geht so:

Mein Name ist Alexander Gutsfeld und ich bin so deutsch wie das Butterbrot, das ich mir heute Morgen geschmiert habe. Ich bin in München am Gärtnerplatz aufgewachsen. Mein Lieblingsessen ist Schweinsbraten mit Kartoffelknödel. Wenn ich durch Downtown Kairo gehe, habe ich das Gefühl, an einem aufregend fremden Ort zu sein. Das Marktschreien des Zuckerrohr-Verkäufers und die Rufe des Muezzins sagen mir, dass ich ihren Sinn nie ganz verstehen werde. Dieses Gefühl von Fremdheit ist der Grund, warum ich immer ein weißer Europäer bleiben werde, der über Araber*innen schreibt.