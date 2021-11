Horror-Party: Lesenacht mit Tequila-Trinkspiel

Lesenacht in der Uni – wie unschuldig das klingt: nach nerdigen Geisteswissenschaft-Studierenden, die sich nichts Schöneres vorstellen können, als ihren Freitagabend in einem stickigen Seminarraum zu verbringen, um sich zehn Stunden lang gegenseitig aus einem Literatur-Klassiker vorzulesen. Die schon Wochen im Voraus eifrig Buchseiten gescannt und die Kapitel an verschiedene Vorleser:innen verteilt hatten. Die Isomatten, dimmbare Lampen und Kuscheldecken mitbringen, denn vielleicht würden sie zwischendurch mal ein Nickerchen machen (die verpassten Kapitel könnten sie ja später noch nachlesen). Und genauso so unschuldig und brav war sie zunächst auch, die Lesenacht. Aber nur eine einzige Zutat versetzte alles in Chaos: Tequila.