Horror-Party: Das erste Mal Kiffen beim GNTM-Finale

Wir beschließen, zuerst noch ein bisschen Heidi, Thomas und Thomas (den damaligen GNTM-Juror:innen) zuzugucken und dann in der Werbepause auf dem Balkon zu kiffen. Und irgendwie fängt der Abend ab dem Zeitpunkt an, schlecht zu werden. Denn das Finale von GNTM, auf das Lina und ich uns seit Wochen gefreut haben, ist nämlich das sogenannte Bombendrohung-Finale. Auf einmal sehen wir auf dem Bildschirm gar nicht mehr das Finale, sondern Wiederholungen von alten Folgen. Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass Heidi Klum gerade von einer Bombendrohung erfahren hat, und deshalb so viele Wiederholungen und Werbepausen geschaltet werden. Um die Langeweile zu überbrücken, gehen wir also jetzt schon auf den Balkon.