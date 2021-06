Horror-Party: Auch ohne Alkohol krankenhausreif

Daran sollte der Partyabend dann auch nicht scheitern – dafür an ein paar anderen Dingen. Der Gastgeber, unser Kommilitone, wohnte in einem schwer zu erreichenden und allgemein unbeliebten Stadtteil. Nach langer Fahrt mit den Öffis mussten wir noch gut 20 Minuten latschen – was für Dorfkinder vielleicht nicht viel ist, Studierenden in einer mittelgroßen deutschen Stadt aber durchaus die Feierlaune stehlen kann. Angekommen stellte sich recht schnell heraus, dass die Zusammensetzung von Partygästen nicht so ganz funktionierte. Ein paar Freundinnen legten sich bei einer Bier-Pong-Partie mit ein paar Typen an, die wir nicht kannten. Beide Seiten nahmen das Spiel etwas zu ernst. Der Pegel meiner Freundinnen stieg im verbissenen Bier-Pong-Battle immer weiter an. Gegen Mitternacht waren viele von ihnen im Vorgarten damit beschäftigt, ihren ehrenhaften Kampf wieder auszukotzen. Der erste Misserfolg des Abends.