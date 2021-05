Wird man mit dem 18. Geburtstag wirklich frei?

„Bei einigem bin ich schon freier geworden: Ich bin nicht mehr ganz so gebunden, muss nicht mehr in die Schule, könnte theoretisch feiern gehen. Das würde ich in normalen Jahren jetzt bestimmt auch machen, feiern, mich mit meinen alten Schulfreunden treffen. Aber gerade fühle ich mich gar nicht wie 18, sondern genauso wie mit 14. Nur im Kopf fühlt es sich schon anders an, das Bewusstsein jetzt erwachsen zu sein ist krass. An meinem Geburtstag am 6. Oktober 2020 konnte ich zwar nur im kleinen Kreis feiern, aber wenigstens konnte man da noch Essen gehen.“