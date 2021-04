„Das Verhältnis zwischen mir und Jesus muss passen“

Für sein neues Leben lässt Florian einiges zurück: Job, Wohnung, Sexleben. Es gibt Tage, an denen er sein altes Leben vermisst, „gar keine Frage“, sagt er. Früher war er im Fußballverein, führte Liebesbeziehungen, ging feiern in Clubs, trank in Bars und machte zunächst auch das, was die meisten anderen taten: Nach dem Abi studieren; BWL und Chemie. Danach arbeitete er in einer Wirtschaftsprüferkanzlei und unternahm Reisen für seinen Arbeitgeber. Immer spürte er aber in sich die Frage drängen, ob er zum Priesteramt berufen ist: „Es war wie eine Sehnsucht danach. In einem gewissen Alter – als ich schon über 30 war – habe ich gespürt, dass ich mir zumindest Gedanken darüber machen sollte.“