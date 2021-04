Wer die Maßnahmen nicht für richtig hält, wird allerdings darauf verweisen, dass die staatliche Verantwortung darin besteht, die individuelle Freiheit zu schützen, statt seine Bürger durch Fürsorge einzuschränken. Ist Freiheit wichtiger als Fürsorge?

In einer ultimativen Wahlsituation ist Freiheit auf jeden Fall wichtiger. Aber wir sind gerade in keiner solchen Situation. Als Gesellschaft haben wir uns dazu entschieden, so zu handeln, dass die Fürsorge Vorrang hat, auch, wenn man dafür die Handlungsfreiheit einschränken muss. Diese Entscheidung kann jedoch durchaus ein Ausdruck von Entscheidungsfreiheit sein! Freiheit bedeutet nicht, all das machen zu können, was ich möchte, sondern alles wollen zu können, was ich muss. Sie wird also nicht auf dem Altar der Fürsorge geopfert.