Verzicht ist nicht gleich Verzicht

Jana führt per Videokamera durch ihr Zimmer. An der Wand sieht man einen großen weißen Schrank. Abends wird daraus eine 1,4 mal zwei Meter große Liegefläche, erzählt die 28-Jährige. Gegenüber steht neben zwei weißen Kommoden ein Regal aus Pappe für ihre Bastelsachen. Der Tisch in der Mitte des Zimmers ist je nach Bedarf ausklappbar und schnell zu verschieben. Zwölf Quadratmeter ist Janas Zimmer groß. Die funktionelle Einrichtung ermögliche es ihr, trotzdem bis zu acht Freund*innen einzuladen oder mit einer Mitbewohnerin ein Workout zu machen. „Ich könnte auch dreimal so viel Miete zahlen, hätte ein Schlafzimmer, einen Sportraum und ein Wohnzimmer. Das wäre aber auch dreimal so teuer und dreimal so unökologisch“, sagt sie. Jana lebt bewusst auf kleiner Fläche, doch auch sie fühlt sich durch ihre Lebensweise nicht eingeschränkt. Verzichtsempfinden hält sie für individuell und für eine Frage der Perspektive: „Ich wohne in der Situation, in der ich wohnen möchte.“ Verzicht, das wäre für sie eher, 300 Euro weniger im Monat zur Verfügung zu haben, weil die Miete so hoch ist.