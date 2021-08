3000 Euro brutto für den Totengräber

Der Tag fängt um halb acht an. Wir schauen im Büro den Dienstplan an und sehen, welche Gräber wir fertigen sollen. Dann fahren wir zu den jeweiligen Stellen und bereiten die Gräber vor. Das Ausgraben dauert meistens 15 bis 30 Minuten. Das Eingraben dauert nur eine Viertelstunde. In der Zwischenzeit kümmern wir uns dann um Blumen, Hecken oder andere Gräber.