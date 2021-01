„Mach dein Hobby zum Beruf“

Im Kliemannsland war es wieder wie in der Mofa-Gang. Ich war von Anfang an mit mega viel Bock und Enthusiasmus dabei. Relativ bald bin ich in eine WG im Kliemannsland gezogen und half mit, wo ich konnte. Das Projekt war vom ersten Tag an mein Baby. Und wenn man für etwas brennt, dann ist man darin auch gut. Das habe ich gelernt. Man braucht nicht unbedingt eine Ausbildung für alles, bei uns auf dem Hof sind mittlerweile sehr viele Quereinsteiger angestellt. Die sind gut, in dem, was sie machen, weil sie selbst die Motivation haben, dazuzulernen. Sie haben dieses Hobby zum Beruf gemacht. So weit war ich noch nicht. Ich hab zwar mitgeholfen, wo ich konnte, bin aber trotzdem jeden Arbeitstag eine Stunde mit dem Auto zu meinen Schichten in der Metallwerkstatt gefahren.