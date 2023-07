3100 Euro brutto für die Glasapparatebauerin

Außerdem sollte man keine Angst vor dem Gasbrenner haben, auch wenn der deutlich größer ist als der Bunsenbrenner in der Schule. Stark an den Fingern verbrannt habe ich mich erst einmal. Man muss sich nur merken, welche Stellen man zuletzt erhitzt hat, da sie nach wenigen Minuten noch mehrere hundert Grad heiß sind. Wenn wir zerbrochene Gefäße reparieren sollen und sie zuvor nicht richtig gereinigt wurden, führen chemische Rückstände rasch zu Stichflammen oder kleinen Explosionen. Dann erschrickt man schnell, viel mehr passiert aber in der Regel zum Glück nicht.

Was der Job mit dem Privatleben macht

Manchmal schicken mir Freund:innen Fotos von Kaminscheiben, die gesprungen sind, und wollen wissen, ob ich diese reparieren kann. Aber das kann ich leider nicht, weil sie aus einem anderen Glas bestehen als das, womit ich arbeite. Oft werde ich auch gefragt, welches Glas in den Altglas-Container gehört. Schlussendlich: Alle Einmach- und Verpackungsgläser gehören in den Glascontainer, der Rest in die graue Tonne – auch die Glasstrohhalme, auf denen recyclebar steht, da sie sich nicht einschmelzen lassen. Und wenn ich auf einem Weihnachtsmarkt einen Stand mit kleinen Glastieren finde, schaue ich mir die natürlich an, um Ideen zu sammeln, was ich selbst mal ausprobieren könnte. Denn als Geschenk fertige ich auch mal kleine Glastierchen.

Was ich auf Partys immer gefragt werde

Die meisten kennen meinen Beruf nicht. Daher lautet die erste Frage auf Partys oft: Was machst du genau? Reagenzgläser? Das stimmt allerdings nur teilweise; in der Ausbildung habe ich zum Üben Reagenzgläser gefertigt, im echten Berufsleben werden sie von Maschinen produziert. Manche zeigen mir auch Fotos auf ihrem Handy – zum Beispiel eine große Glasvase oder einmal war es auch ein Glasdildo – und fragen: Kannst du sowas auch herstellen? Aber das ist nicht mein Job, sowas produzieren Glasbläser:innen und Glasmacher:innen.

Welche Herausforderungen der Fachjargon mit sich bringt

Oft gibt es für ein Teil viele verschiedene Namen, dadurch kann die Kommunikation manchmal schwierig werden. In der Schule bekommt man zwar einen gewissen Fachjargon mit, aber der unterscheidet sich je nach Region. Zusätzlich nutzen wir viele Begriffe, die im Alltag anders verwendet werden: Filterplatten heißen bei uns Fritten, die Anschlüsse für Schläuche Oliven und winzige Sprünge in Kolben Sternchen. Letztere werden so genannt, weil sie so aussehen. Der Begriff Fritte stammt hingegen aus dem Lateinischen und bezieht sich auf das poröse Material der Filterplatten. Manchmal ernte ich auch Schmunzeln oder entsetzte Blicke von pubertierenden Schülerpraktikant:innen, wenn ich sie zum Beispiel auffordere, einen Ansatz zu machen und die Brust rund zu blasen. Dabei bezeichnen wir als Brust nur die Rundung zwischen einem Flaschenhals und dessen Körper.

Wie viel man als Glasapparatebauer:in verdient

Ich werde von der Uni nach Tarif bezahlt. Brutto verdiene ich etwa 3100 Euro pro Monat; netto bleiben etwa 2100 Euro. Als Einsteiger:in ist das ein Durchschnittsgehalt. Mit mehr Berufserfahrung oder einer Meisterstelle steigt das Gehalt. In der freien Wirtschaft ist es schätzungsweise ein Drittel mehr.